Yokuş aşağı inen otomobil 2 araca çarptı: 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan otomobil 2 araca çarptı. Kazada 1 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi 120 Evler sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Zafer G. idaresindeki 67 LH 762 Ford marka otomobil yokuş aşağı geri geri indiği sırada, Abdulbaki G. idaresindeki 67 ABT 740 plakalı cipe çarptıktan sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Bekir A. idaresindeki 67 LJ 292 plakalı Renault marka cip ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 araçta da büyük maddi hasar meydana gelirken, cipte yolcu olarak bulunan S.A. yaralandı. 67 LJ 292 plakalı cipin hava yastıklarının patladığı görülürken, çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından sedyeyle ambulansa alarak ilçedeki özel hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde sürücülerden kaza ile ilgili bilgiler alırken, trafik kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, kazaya karışan araçların sürücüleri ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Merkezi’ne götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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