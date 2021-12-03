Doğuştan yürüme engelli Yaşar, yürüme hayaliyle yaşıyor Yaşar Koçaklı: "Tek hayalim koltuk değnekleri ile bile olsa yürüyebilmek”

Zonguldak'ta doğuştan yürüme engelli Yaşar Koçaklı (27), 5 yıl önce yürüme umuduyla olduğu ameliyatın ardından akülü arabaya mahkum kaldı. Tek umudu en büyük hayali olan koltuk değnekleri ile bile olsa yürüyebilmek.

Zonguldak’ta doğuştan yürüme engelli olan 27 yaşındaki Yaşar Koçaklı, yetkililerden yardım istedi. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde destek isteyen Koçaklı, tek umudu en büyük hayali olan koltuk değnekleri ile bile olsa yürüyebilmek için destek istedi. Koltuk değneği ile bile olsa yürümek istediğini ifade eden 27 yaşındaki Yaşar Koçaklı, “3 Aralık dünya engelliler gününde kutluyorum. Doğuştan yürüme engelliyim. Ben tek isteğim kimsenin sırtına binmeden kimsenin yardımı olmadan yürüyebilmek. Para pul falan istemiyorum. Sadece iyi bir doktor. Seni yürütebilirim, ameliyattan sonra fizik tedavini verebilirim ya da kendini böyle kabullen diyebilecek bir doktor istiyorum. Fazla bir şey istemiyorum. İnanın bana bir engelli olmak hiçte kolay bir şey değil. Ben de yarın bir gün anneme ya da bana bakan insanlara bir şey olduğu zaman ben ne yapacağım. Ya da 4550 yaşlarına geldiğim zaman pişman olmamak için bu yola başvurdum. Ben kendi ayaklarımın üstüne camiye gitmek işitiyorum. Normal bir insan gibi yürümek istemiyorum. Bir koltuk değneği ile yürüyebilsem bana o yeter. Ben Haluk Levent abime de sesleniyorum. Lütfen bana yardımcı olun" diye ifade etti.

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