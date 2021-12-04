Abisiden 11 gün sonra korona virüsten hayatını kaybetti Korona virüsten hayatını kaybeden Ulubay son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ta 11 gün önce korona virüs sebebiyle vefat eden eski Terakki Mahallesi muhtarı Bülent Ulubay'ın kardeşi İsmail Ulubay da yakalandığı korona virüs hastalığa yenik düşerek vefat etti.

Merhum İsmail Ulubay için Uzun Mehmet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, CHP eski Zonguldak Milletvekili Harun Akın, Zonguldak eski Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun, Zonguldak Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Ercan Şehri, genel Maden İşçileri Sendikası Eğitim sekreteri Tayfun Demir, CHP İl Başkanı Murat Polat, CHP merkez ilçe Başkanı Ebru Uzun, sevenleri ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından İsmail Ulubay’ın cenazesi toprağa verilmek üzere Çaycuma ilçesine gönderildi.

Terakki Mahallesi Muhtarı Ferit Arslantürk, “Diyecek bir şey yok. Artık bu iş hafife alınacak bir iş değil. Açılarınızı olmamız lazım. Yaklaşık 1015 gün önce. Rahmetli İsmail Ulubay’ın ağabeyi Bülent Ulubay’ı kaybettik. Zaten İsmail ağabey ondan önde kaybetmiştik. Aynı hastanede aynı yoğun bakımda yatmıştı. Akabinde de İsmail ağabeyi kaybettik. Artık bu işin hafife alınmayacak önemsenmeyecek durumu yok. Bence artık açılarını olsun. Maske, mesafe temizliğe dikkat etsin. Geçen de söyledik artık biz bu cenazelere gelmek istemiyoruz. Çok değerli insanları çok değerli abileri kaybettik. Allah rahmet eylesin” dedi.

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