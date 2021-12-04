Madenciler günü coşkuyla kutlandı GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil: "Yeraltında çıkarmayı bekleyen 1,5 milyar ton taşkömürü rezervimiz var"

4 Aralık Dünya Madenciler Günü, bando eşliğinde coşkulu bir şekilde kutlandı.

4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), Madenci Anıtı’nda toplandı. Açıklama sırasında “4 Aralık Dünya Madenciler Günü Kutlu Olsun” yazılı pankart açıldı.

Açıklamaya, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil ve Yönetim Kurulu üyeleri ile maden işçileri, madenci çocukları ve sendika üyeleri katıldı.

GMİS Genel Başkanı Yeşil, sözlerine maden şehitlerini anarak başladı. Maden işçilerinin sorunlarına da değinen Yeşil, “Zonguldak maden havzamızda, ülkemizde ve dünyada madencilik sektöründe çalışan tüm meslektaşlarımızın Dünya Madenciler Günü kutluyorum. Genel Maden İşçileri Sendikası ve madenci kardeşlerimiz adına tüm dünya madencilerine dayanışma duygularımızı iletiyorum. Tüm maden şehitlerimizi rahmetle, sevgi ve saygıyla anıyorum. Dünyada maden kazalarında hayatlarını kaybetmiş tüm madencilerimize ve iş kazalarında hayatlarını kaybeden tüm emekçilere Allah’tan rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.



“Madenci, emeğin ve alın terinin simgesidir”

Dünya Madenciler Günü nedeniyle Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Zonguldak Şubesi, basın açıklaması yaptı. Maden Mühendisleri Oda Başkanı Çağlar Öztürk, açıklamasında şunları söyledi:

“Bugün 4 Aralık Dünya Madenciler Günü. Yüreğinde insan sevgisi, barış, kardeşlik, özgürlük, eşitlik, bağımsızlık tutkusu bulunan; güzel günlerin bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, omuz omuza kurulacağına inanan ve bu inançla bulunduğu her yerde; iş yerinde, sokağında, mahallesinde, köyünde kentinde mücadele eden; başka türlü bir dünyanın mümkün olduğuna ve çocuklarına daha onurlu bir geleceği sunabileceğine dair sarsılmaz bir kararlılığı olan herkesi; madencinin öfkesi, umudu ve direnişiyle selamlıyoruz. Günlük hayatımızın hemen her alanında kullandığımız ürünler, maden ocaklarında kazılan ve madencilerin çalışmalarının bir sonucu olan hammaddeden meydana getiriliyor. Maden ocaklarında emek veren, ekmeğini doğanın bağrından çıkaran madencilerimiz, hayatımızda düşündüğümüzden çok daha önemli bir yere sahiptirler. İşte onların bu değerini kutsayan ve onları yücelten ‘4 Aralık Dünya Madenciler Günü’dür. TMMOB olarak, önümüzdeki yıllarda, hep birlikte coşku içerisinde kutlayacağımız ‘4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde bir arada olacağımızı umut ediyor; mesleğin ve meslektaşın sorunlarının ülke sorunlarından ayrılamayacağı bilinciyle, tüm madencilerin hukuk kurallarının egemen olduğu, demokratik bir ülkede barış ve refah içerisinde yaşayacağı günlerin uzak olmamasını diliyor ve Santa Barbara’nın biz madencilere armağan ettiği 4 Aralık Dünya Madenciler Günümüzü tüm içtenliğimizle kutluyoruz. Görevi başında üretirken yitirdiğimiz maden emekçilerimizi saygıyla anıyoruz.”

Ardından Genel Maden İşçiler Sendika Başkanı Hakan Yeşil, yönetim kurulu üyeleri ve madenciler, Madenci Anıtı'ndan Valilik binası önüne kadar bando eşliğinde yürüdü.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunup çelenk koyma törenin yapılmasının ardından sona erdi.

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