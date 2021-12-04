BEÜ’de “Engelsiz İletişim” konuşuldu

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında üniversitemizde “Engelsiz İletişim” başlıklı çevrim içi bir söyleşi gerçekleştirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü Hakan Kalyon’un moderatörlüğünü yaptığı söyleşinin konuğu Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğr. Üyesi ve Engelli Öğrenci Birimi üyesi, Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Huriye Toker oldu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi engelli öğrenci akademik birim temsilcileri, idari personelin ve öğrencilerin yoğun katıldığı söyleşide; iletişim engellilik araştırmaları, etik iletişim ve iletişime ait süreçler, akademisyen farkındalığı, engellilik araştırmaları, etik, engelli bireyler ve dil kullanımı, tutum ve davranışlar ile engeli olan bireylere yaklaşım üzerinde değerlendirme ve paylaşımlar yer aldı.

Söyleşi konuk konuşmacı Prof. Dr. Huriye Toker ile moderatör Hakan Kalyon’un her iki üniversitenin Rektörlerine, engelli öğrenci birimi akademik temsilcilerine ve katılımcılara teşekkür dilekleri ve “3 Aralık Engelliler Günü” etkinliklerinin ve bu konudaki çalışmaların artarak sürmesi temennisi ile sona erdi.

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