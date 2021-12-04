Sahaya madenci baretiyle çıktılar, galibiyet madencilere armağan ettiler 2.Lig temsilcisi MFA ZONGULDAK DSİ Kulübü, 4 Aralık madenci günü nedeniyle sahaya madenci baretiyle çıktı.

Zonguldak’ın tek profesyonel voleybol takımı olan ve 2.Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren MFA ZONGULDAK DSİ kulübü madencileri unutmadı.

Filenin sultanları 4 Aralık Madenciler günü kapsamında sahasında konuk ettiği Semt 77 Yolavaspor Esenköy Belediye maçı öncesinde sahaya madenci baretiyle çıktı. MFA ZONGULDAK DSİ Kulübü’nün bu anlamlı hareket tribündenler büyük alkış aldı.

MFA ZONGULDAK DSİ kulübü, Semt 77 Yolavaspor Esenköy Belediye’yi 30 gibi net skorla mağlup ederek şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız geçti. MFA ZONGULDAK DSİ Kulübü puanını 15 çıkararak ikinci sıraya yükseldi. Filenin sultanları Semt 77 Yolavaspor Esenköy Belediye galibiyetini yerin metrelerce altında çalışan madencilere armağan etti.

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