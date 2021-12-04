Zafer Men Masterler takımı üçüncü maçını da galibiyetle tamamladı

Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler takımı sezonun üçüncü maçında karşılaştığı Çankırı Veteranlar Takımını 32 yenerek 3 puanı alan taraf oldu.

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi 20212022 sezonunun 3. Maçında Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler takımı, Çankırı Veteranlar Takımı ile karşı karşıya geldi. Sezonun ilk karşılaşmasında Safranbolu veteranları 31 ve ikinci maçta SBD Masterler takımını 10 mağlup eden Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler takımı bu gün oynanan ve oldukça çekişmeli geçen maçta Çankırı Veteranlar takımını yenerek 90 dakika sonunda sahadan 32 galip ayrıldı. Sezonun üçüncü karşılaşmasınıda kayıpsız atlatan Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler takımının gollerini Hayrettin (2) ve Murat Sesli kaydetti.

Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler takımı kadrosunda Orhan Demir, Mustafa Çakır, Öner Can, Ahmet Fidan, Rıdvan Günbay, Yahya Çakır, Murat Üçpınar, M.Ali Köseoğlu, Hayrettin Uzun, Murat Sesli ve Emin Danışmaz, yedek kadroda ise Aytaç Demircioğlu ve Ersan Kaya yer aldı.

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