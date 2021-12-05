Bakan Ersoy’un eşi Pervin Ersoy o haritayı ofisine astırdı

Zonguldak Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Ahmet Öktem Arıç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'a Gökgöl Mağarası Teşhir Tanzim Projesi'nde yer alan Türkiye Haritası'nın örneğinin imalatını yaparak teslim etti.

Geçen Kasım ayında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy’un kurucusu olduğu, Türkiye’nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin artırılmasını hedefleyen Rotahane’nin son durağı Zonguldak oldu. Ziyaret kapsamında Gökgöl Mağarası da gezildi. Gökgöl Mağarası Teşhir Tanzim Projesi'ndeki Türkiye Haritası'nı da beğenen Pervin Ersoy, Zonguldak ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Bu arada bu satırları yazmak zorundayım çünkü hayranlığımı yazıyla ifade etmem şart. Bugüne kadar Rotahane ile 30'a yakın kendim de bu şehirlerden farklı en az 20 şehir daha gezdim. Ama inanın Gökgöl Mağarası'na her açıdan hayran kaldım. İleride yine Rotahane Türkiye top 20 yaparsak Gökgöl Mağarası beni büyüleyen atmosferiyle kesinlikle bu 20'nin içinde olacaktır. Kesinlikle tavsiye ediyorum lütfen Zonguldak'a rotanızı çevirin ve Gökgöl Mağarası'nı gezin inanın pişman olmayacaksınız."

Zonguldak Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, Zonguldak Turizm Platformu Üyesi ve Gökgöl Mağarası Teşhir Tanzim, Küratoryel İçerik, Fotoğraf, Kurumsal Kimlik ve Heykel Yüklenici firması sahibi Ahmet Öktem Arıç, Pervin Ersoy'a ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette, Ersoy'a Gökgöl Mağarası Teşhir Tanzim Projesinde yer alan Türkiye'de yer alan mağaraları gösteren haritayı beğenileri üzerine imalatını yaparak takdim etti. Arıç, "Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy hanımefendinin misafiriydim. Zonguldak’ta yapmış olduğumuz Gökgöl Mağarası Teşhir Tanzim Projesi'ndeki Türkiye Haritasını beğenileri üzerine imalatını yapıp ofisine montajını tamamladık. Övgüleri ve beğenileriyle bizi gururlandıran Pervin Hanıma yapmış olduğumuz çalışmanın şans getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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