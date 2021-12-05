Zonguldak Kömürspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-1

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak Kömürspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-1

DHA

Zonguldak Kömürspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-1


Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK (DHA) - STAT: Kemal Köksal
HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder (xx), Muhammed Sait Emre Alagöz (xx), Mehmet Dura (xx)    
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx) Selim (xx), Rıdvan (x)(Dk.76 Şahinali x), Eray (xx)(Dk.76 Berat xxx), Eyüp (xx), Atilla (xx), Hakan (xx), Emre (xx), Ali Osman (x)(Dk.75 Ertuğrul x), Fatih (xxx), Emre (xx)
KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR: Burak (xx) - Fatih (xx), Ahmet (xx), Adem (xx), Güray (x)(Dk.46 Şener xx), Mustafa (xx), Salim (xx)(Dk.62 Görkem x), Ali (xx), Ömer (x)(Dk.63 Batuhan xx), Mehmet Ali (xx)(Dk.78 Çağrı x), Can (x)
GOLLER: Dk. 6 Fatih, Dk. 90+4 Berat (Zonguldak Kömürspor), Dk. 63 Batuhan (Karatay Termal 1922 Konyaspor)
SARI KARTLAR: Ali Osman, Rıdvan, Hakan, Selim, Fatih, Ertuğrul (Zonguldak Kömürspor), Görkem, Batuhan, Şener, Çağrı Yağız (Karatay Termal 1922 Konyaspor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Karatay Termal 1922 Konyaspor'u 2-1 yendi.DHA-Spor Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2021-12-05 15:46:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 2 - 1922 Konyaspor: 1
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 2 - 1922 Konyaspor: ...
Bakan Ersoy’un eşi Pervin Ersoy o haritayı ofisine astırdı
YEREL HABERLER Bakan Ersoy’un eşi Pervin Ersoy o haritayı ofisine ...
Jandarma Genel Komutanı Çetin’den jandarma hayranı Mikail’e bisiklet
YEREL HABERLER Jandarma Genel Komutanı Çetin’den jandarma hayranı ...
Üç araca çarpan otomobil, dördüncü aracın üstünde asılı kaldı
YEREL HABERLER Üç araca çarpan otomobil, dördüncü aracın üstünde ...
Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçların üzerine uçtu
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçların ...
Elektrik tesisatından yangın çıktı, itfaiye ekipleri seferber oldu
YEREL HABERLER Elektrik tesisatından yangın çıktı, itfaiye ekipleri ...
Çatı katında yangın çıktı, apartman sakinleri sokağa döküldü
YEREL HABERLER Çatı katında yangın çıktı, apartman sakinleri sokağa ...
Madenciler gününde madenci korosundan muhteşem konser
YEREL HABERLER Madenciler gününde madenci korosundan muhteşem konser
Maden işçilerinden muhteşem konser
YEREL HABERLER Maden işçilerinden muhteşem konser
Zafer Men Masterler takımı üçüncü maçını da galibiyetle tamamladı
YEREL HABERLER Zafer Men Masterler takımı üçüncü maçını da ...
Kaymakam Coşgun'dan "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" açılışları devam ediyor
YEREL HABERLER Kaymakam Coşgun'dan "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" ...
Kaymakam Yılmaz, Özel Eğitim öğrencilerini engelliler günü’nde yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Kaymakam Yılmaz, Özel Eğitim öğrencilerini engelliler ...
Umudunu kaybetmeyen sporcuların günleri kutlandı
YEREL HABERLER Umudunu kaybetmeyen sporcuların günleri kutlandı
Sahaya madenci baretiyle çıktılar, galibiyet madencilere armağan ettiler 2.Lig temsilcisi MFA ZONGULDAK DSİ Kulübü, 4 Aralık madenci günü nedeniyle sahaya madenci baretiyle çıktı.
YEREL HABERLER Sahaya madenci baretiyle çıktılar, galibiyet ...
BEÜ’de “Engelsiz İletişim” konuşuldu
YEREL HABERLER BEÜ’de “Engelsiz İletişim” konuşuldu
Dünya Madenciler Günü, Armutçuk’ta Kutlandı
YEREL HABERLER Dünya Madenciler Günü, Armutçuk’ta Kutlandı
Maden işçilerinden 'Dünya Madenciler Günü'nde yürüyüş
YEREL HABERLER Maden işçilerinden 'Dünya Madenciler Günü'nde yürüyüş
Kavşakta kırmızı ışıkta geçmeye çalışan sürücü kazaya neden oldu
YEREL HABERLER Kavşakta kırmızı ışıkta geçmeye çalışan sürücü kazaya ...
Madenciler günü coşkuyla kutlandı GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil: "Yeraltında çıkarmayı bekleyen 1,5 milyar ton taşkömürü rezervimiz var"
YEREL HABERLER Madenciler günü coşkuyla kutlandı GMİS Genel Başkanı ...
Ağabeyinden 11 gün sonra kendisi de koronavirüsten ölen kişi toprağa verildi
YEREL HABERLER Ağabeyinden 11 gün sonra kendisi de koronavirüsten ...
Yaralı katırlara jandarmadan şefkat eli
YEREL HABERLER Yaralı katırlara jandarmadan şefkat eli
Jandarmadan huzur ve güven uygulaması
YEREL HABERLER Jandarmadan huzur ve güven uygulaması
Abisiden 11 gün sonra korona virüsten hayatını kaybetti Korona virüsten hayatını kaybeden Ulubay son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Abisiden 11 gün sonra korona virüsten hayatını ...
Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme
YEREL HABERLER Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.