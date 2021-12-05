Zonguldak Kömürspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-1

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK (DHA) - STAT: Kemal Köksal
HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder (xx), Muhammed Sait Emre Alagöz (xx), Mehmet Dura (xx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx) Selim (xx), Rıdvan (x)(Dk.76 Şahinali x), Eray (xx)(Dk.76 Berat xxx), Eyüp (xx), Atilla (xx), Hakan (xx), Emre (xx), Ali Osman (x)(Dk.75 Ertuğrul x), Fatih (xxx), Emre (xx)
KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR: Burak (xx) - Fatih (xx), Ahmet (xx), Adem (xx), Güray (x)(Dk.46 Şener xx), Mustafa (xx), Salim (xx)(Dk.62 Görkem x), Ali (xx), Ömer (x)(Dk.63 Batuhan xx), Mehmet Ali (xx)(Dk.78 Çağrı x), Can (x)
GOLLER: Dk. 6 Fatih, Dk. 90+4 Berat (Zonguldak Kömürspor), Dk. 63 Batuhan (Karatay Termal 1922 Konyaspor)
SARI KARTLAR: Ali Osman, Rıdvan, Hakan, Selim, Fatih, Ertuğrul (Zonguldak Kömürspor), Görkem, Batuhan, Şener, Çağrı Yağız (Karatay Termal 1922 Konyaspor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Karatay Termal 1922 Konyaspor'u 2-1 yendi.DHA-Spor Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2021-12-05 15:46:27
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