Maç sonunda tepki gösteren yardımcı antrenör, futbolcularla çıkan arbedede bayıldı

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ZONGULDAK,(DHA)TFF 2. Lig Beyaz Grup´ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor'u son dakikada bulduğu golle 2-1 yendi. Golün ardından futbolculara tepki gösteren Karatay Termal 1922 Konyaspor yardımcı antrenörü Mesut Ertekin, maç sonu soyunma odasında futbolcularla arasında çıkan arbedenin ardından baygınlık geçirdi.

Zonguldak Kömürspor, sahasında Karatay Termal 1922 Konyaspor ile karşılaştı. Zonguldak Kömürspor, 90+4'de Berat ile bulduğu son dakika gölüyle 2-1 öne geçti. Golün ardından sahaya giren Karatay Termal 1922 Konyaspor yardımcı antrenörü Mesut Ertekin, futbolcularına tepki gösterdi. Güvenlik güçleri ve teknik ekip, Mesut Ertekin´i zorla soyunma odasına götürdü. Golün ardından biten maçın ardından soyunma odasına giden Karatay Termal 1922 Konyasporlu futbolcular ile Mesut Ertekin arasında tartışma çıktı. Çıkan arbedede yüzüne darbe aldığı iddia edilen Mesut Ertekin, baygınlık geçirdi.

Ertekin, çağırılan ambulans ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ertekin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından Karatay Termal 1922 Konyasporlu yöneticiler, açıklama yapmaktan kaçındı.DHA-Spor Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-12-05 17:46:03



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