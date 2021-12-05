Otomobil 50 metreden uçtu: 4 yaralı

Merkez'den döviz piyasasına bir müdahale daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre yükseklikten ormanlık alana uçan otomobilde bulunan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Zonguldak-Ankara Karayolu Sapça mevkisinde meydana geldi. Tugay Yiğit (27) yönetimindeki 16 ALM 259 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ormanlık alana uçtu. Otomobil dereye düşmekten ağaçlar sayesinde kurtuldu. Kazada, sürücü Tugay Yiğit ile araçta bulunan Şerafettin Yiğit (75), Sadullah Yiğit (62) ve 4 yaşındaki Umut Yiğit yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler yardıma koşarken, haber verilmesi üzerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, ekipler tarafından araçtan çıkartılarak kurtarıldı. Yaralanan 4 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-12-05 23:27:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.