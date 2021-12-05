Otomobil 50 metreden dere yatağına uçtu: 1’i çocuk 4 yaralı

Zonguldak’ta kontrolden çıkan bir otomobil 50 metreden dere yatağına uçtu. Kazada araçta bulunan biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde ZonguldakAnkara karayolu Sapça köyü mevkisinde yaşandı. Köyde akrabalarını ziyareti sonrası Bursa’ya gitmek üzere yola çıkan ve içerisinde biri çocuk 4 kişinin bulunduğu 16 ALM 259 plakalı otomobil kontrolden çıkarak 50 metreden uçuruma yuvarlandı. Ağaç dallarının yavaşlattığı otomobil dere yatağına metreler kala durabildi. Kazada araçta bulunan yaralıları kurtarmak için olay yerine AFAD, acil sağlık ekipleri ve güvenlik önlemi almak için jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sıkıştıkları yerden kurtarılarak ambulansa taşındı. Araçta bulunan yaralılardan Sadullah Y. ve Şerafettin Y. ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer iki yaralı ise ambulanslarla BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken kazayla ilgili başlatılan çalışma sürüyor.

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