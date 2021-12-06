ZBEÜ; Times Higher Education 2022 Dünya Üniversiteler sıralamasında önemli başarı elde etti

Dünya üniversitelerini çeşitli kategorilerde değerlendiren ve listeleyen Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education, “Fiziksel Bilimler Alanındaki En İyi Üniversiteler 2022 Sıralaması” sonuçlarını açıkladı. Sıralamada Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) 601800 sıralaması ile önemli bir başarı elde etti.

Üniversitelerin Matematik, İstatistik, Fizik, Astronomi, Kimya, Jeoloji, Çevre, Yer ve Deniz Bilimleri alanlarında değerlendirildiği THE Fiziksel Bilimler alanı 2022 yılı sıralamasında 99 ülkeden 1662 yükseköğretim kurumu yer alabildi. ZBEÜ, sıralamada yer alan 34 Türk üniversitesi arasında yer alma başarısını gösterdi. THE sıralaması; Eğitim (Teaching), Araştırma (Research), Atıf (Citations), Uluslararası Görünüm (International Outlook) ve Sanayi Geliri (Industry Income) olmak üzere 5 başlık altında yer alan 13 performans göstergesine göre yapılıyor. Dünyanın birçok ülkesinden üniversitelerin birbiriyle yarıştığı sıralama, küresel ölçekte üniversitelerin prestij ve saygınlığı konusunda önemli bir ölçüt kabul ediliyor.

ZBEÜ’nün THE 2022 Dünya Üniversiteler Sıralamasında Fiziksel Bilimler Alanı sıralamasında elde ettiği başarı ile ilgili bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı şunları söyledi: “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak kalite odaklı büyümemizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. Faaliyetlerini kaliteli eğitim, topluma hizmet ve uluslararasılaşma alanları altında yoğunlaştıran üniversitemizin THE Fiziksel Bilimler alanı sıralamasında elde ettiği başarı gurur vericidir. Tüm kalite süreçlerinin etkin ve yaygın olarak yürütüldüğü Üniversitemiz başarısını uluslararası sıralamalara da taşımaktadır. Bu kapsamda, tüm kalite süreçleri ve uluslararası sıralamalarla ilgili çalışmalara katkı sağlayan akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.