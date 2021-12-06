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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak’ta vaka sayılarında düşüş yaşanıyor

İHA

Zonguldak’ta vaka sayılarında düşüş yaşanıyor

Sağlık Bakanlığı, illerin her 100 binde vaka sayısı istatistiklerini açıkladı. 2026 Kasım tarihleri arasındaki vaka sayılarına göre Zonguldak vaka sayısında düşüşe geçti.
Zonguldak’ta korona vaka sayıları düşmeye devam ediyor İllere göre vaka sayısında daha önce 444,52 olan vaka sayısı bugün itibariyle 243,23’e düştü. Açıklanan verilere göre 100 bin kişide vaka sayısına göre Zonguldak’ta 100’ün üstünde azalan vaka sayısı 243,23olarak açıklandı.
Vaka sayılarının azalması Hayat Eve Sığar (HES)’ e de yansıdı. Kırmızı alanların azaldığı görülürken kent merkezi ‘Yüksek riskli’ durumdan ‘Orta riskli’ duruma düştü. Zonguldak ili aşılanma oranında ise yüzde 82,6 ile mavi renkte bulunuyor.
Rakam olarak iyi durumda olduklarını ifade eden Osman Zaimoğlu, “Toplum olarak bilincimiz oluştu. İnsanlar daha duyarlı yakın çevremizde görüyoruz, kendimizde uyguluyoruz. Maske mesafe konusunda vatandaşlarımız duyarlı. Burada gözüken şu toplum olarak şunu anladık. Bilim adamlarının anlatmalarından bu virüs 34 sene daha sürecek dolayısıyla birden bitmeyecek. Biz bu biz bu konuda kendi tedbirlerimizi alarak sağlığımızı koruma noktasında olmak zorunda olduğumuzu anladık. Sağ olsun toplumumuzda bunu uyguluyor. Sonuçta bu rakamlara yazıyor. Aşı noktasında da güzel rakamlarımız var. Aşılamada güzel rakamlarımız var. Bu nedenle ile güzel günler sağlıklı günler yakın olacağını tahmin ediyoruz. Bölge bölge tırmanış sürüyor. Mesela Bartın’da Karabük’te yükselme olursa bir hafta sonra Zonguldak’a Düzce’ye veya Bolu’ya geliyor. Bölgesel olarak hemen etkileniyor tabi ki trafikten dolayı popülasyondan dolayı. Şimdi bu dönemde Bartın, Karabük, Bolu, Düzce hattı yüksek değil dolayısıyla bize de oradan çok sirayet etmiyor biz de dikkat ediyoruz. Bizim il olarak rakamlarımız güzel seviyelerde inşallah daha da güzel olur sıfırlanır umudumuz o. Sadece bir şehrin tedbir alması veya duyarlı olmasıyla ilk ona girip girmemesi ile etkileme olmuyor. Diğer yan komşuların da komşu vilayetlerinde girmesi lazım tedbire ki onlar ilk ona girmediği zamanda ve yüksek rakamlara girmediği zaman da bizde şehir olarak aşağıda kalıyoruz” şeklinde konuştu.
Vatandaşların duyarlı olduğunu ifade eden Kenan Alın, “Vatandaş olarak Zonguldak olarak son derece duyarlıyız. Ben kendim de eski bir sağlık çalışanıyım. Gördüğümüz kadarı ile aşılanma olayımızda yüksek. Vatandaşlarımız duyarlı olumsuz etkileri de var. Pandeminin uzun sürmesinden dolayı vatandaşlar da bunaldı. Onunda negatif etkileri de oluyor ”şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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