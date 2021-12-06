Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, üyelerine yönelik olarak “EDönüşüm İşbirliği” protokolü imzaladıklarını ifade etti.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, odamız üyelerine yönelik olarak EFatura , EArşiv, Eİhracat ve Eİrsaliye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla , Bayt Yazılım Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü Ekşi Bilişim ve Tasarım firması ile ‘’EDönüşüm İşbirliği Protokolü’’ bugün imzalandığını dile getirdi. Başkan Keleş imzalanan protokol ile mevcutta uygulanan indirime %20 ilave indirim daha sağlanacağını belirtti. Keleş ayrıca iş birliği protokolünden yararlanmak isteyen üyelerin 28 Aralık 2021 tarihine kadar Ekşi Bilişim ve Tasarım firması ile irtibata geçmeleri gerektiğini söyledi.

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