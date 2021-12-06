Öğrenciler derse madenci baretiyle girdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gazi Ortaokulu öğrencileri 4 Aralık Dünya Madenciler Günü sonrası farkındalık oluşturmak amacıyla derse madenci baretleriyle katıldı.

Zonguldak’ta Gazi Ortaokulu 5/A sınıfı öğrencileri 4 Aralık Dünya Madenciler günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla derse madenci baretiyle girdi. Derse madenci baretiyle giren öğrencilere sınıf öğretmeni tarafından madencilerin önemi ve ne zor şartlar altında çalıştıkları hakkında bilgiler verildi. Öğrencilerin bu anlamlı hareketi madencilerden büyük takdir topladı. Etkinlik toplu hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.