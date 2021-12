ZBEÜ’lü öğretim elemanına doktora tezi ödülü

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ferdi Kara, "Conventional NOMA and the interplays with cooperative communication and spatial modulation: Performance evaluation and analysis under imperfect SIC" isimli tezi ile 2021 IEEE Türkiye Doktora Tezi ödülüne kazandı.

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineering) 200'den fazla ülkedeki 400.000'ni aşan üyesi ile dünyanın en büyük bilimsel organizasyonu olarak biliniyor. IEEE Türkiye Bilim Ödülleri kapsamında IEEE'nin Türkiye şubesi tarafından verilen ödüller; doktorasını Türkiye'deki üniversitelerde son 3 takvim yılı içerisinde Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal, Mekatronik vb. alanlarda tamamlayan adaylar arasından seçiliyor. Dr. Ferdi Kara doktorasını 2019 ve sonrasında tamamlayan tüm adaylar içerisinden 2021 IEEE Türkiye Doktora Tezi ödülüne layık görülen başarılı bilim insanları arasında yer aldı. Dr. Kara'ya ödülü 18 Aralık'ta düzenlenecek tören ve resepsiyon ile takdim edilecek.

