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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak'ta AVM'de bir kadına elektrik çarptı

İHA

Zonguldak'ta AVM'de bir kadına elektrik çarptı

Zonguldak'ta Westalife Alışveriş Merkezi'nde bir kadına elektrik çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezindeki Westalife Alışveriş Merkezi'nde yaşandı. İddialara göre F.A. (43) isimli kadına henüz bilinmeyen bir nedenle AVM içerisinde elektrik çarptı. Panik yaşayan ve elinden yaralanan kadın için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Alışveriş merkezi içerisinde yaşanan olay nedeniyle kısa süreli şok yaşayan kadın, sağlık ekipleri eşliğinde ambulansa getirildi. İlk müdahalesi yapılan kadın ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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