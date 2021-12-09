Dolandırıcılar sağlık çalışanın kartını kopyalayıp 20 bin liralık telefon aldı İşlem iptaline rağmen alışverişin tamamlandığını söyleyen sağlık çalışanı hukuk mücadelesi başlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dolandırıcılar sağlık çalışanın kartını kopyalayıp 20 bin liralık telefon aldı İşlem iptaline rağmen alışverişin tamamlandığını söyleyen sağlık çalışanı hukuk mücadelesi başlattı

İHA

Dolandırıcılar sağlık çalışanın kartını kopyalayıp 20 bin liralık telefon aldı İşlem iptaline rağmen alışverişin tamamlandığını söyleyen sağlık çalışanı hukuk mücadelesi başlattı

Zonguldak’ta 46 yaşındaki sağlık çalışanı Çetin Kanat’ın habersizce kredi kartı limiti yükseltildi. Ardından da bir alışveriş sitesinden 20 bin liralık cep telefonu satın alındı. Dolandırıldığını ifade eden Kanat, hem bankaya hem de ilgili siteye başvursa da sonuca ulaşamadı. Mağduriyetini anlatan Kanat, Cumhuriyet Savcılığı’na giderek şikayetçi oldu.
Edinilen bilgiye göre kentte bir kamu kurumunda çalışan 46 yaşındaki sağlık çalışanı Çetin Kanat’ın cep telefonuna önce bir SMS ulaştı. Kredi kartı limitinin 35 bin TL’ye yükseltildiğini gören Kanat’a kısa zaman sonra bir alışveriş sitesi üzerinden 20 bin liralık cep telefonu satın alındığı mesajı geldi. Şok üstüne şok yaşayan Kanat telefonuyla bankayı aramak istediği bankadan aradığını söyleyen kişi yaptığı alışverişi sordu. Olayın şokuyla böyle bir alışveriş yapmadığını ve iptal edilmesini isteyen Kanat, karşı tarafın gereken işlemin yapıldığını ve mobil bankacılığının bloke edildiğini söylemesi üzerine telefonu kapattı. Ancak arayan numaranın bir GSM hattına ait olduğunu görmesi üzerine ikinci kez bankayı aradı. Yapılan alışveriş sonrası paranın satıcıya geçmediğini ve provizyonda beklediğini söyleyen Kanat, banka yetkilisine de işlemin bilgisi dışında olduğunu ve iptal edilmesini söyledi.
Çağrı merkezi yetkilisinin işlemi iptal ettiğini ve provizyondaki işlemin gerçekleştirilmeyeceğini söylemesi üzerine 48 saatlik bekleme sürecine girdiğini anlatan Kanat, hafta sonu sabah 06.00 sıralarında bankadan gelen mesajı görünce bir şok daha yaşadı. İşlemin gerçekleştiği ve ödemenin satıcıya aktarıldığını öğrenen Kanat yeniden bankayı aradı. Yetkiliye işlemin iptal edilmesine rağmen neden ödemenin satıcıya aktarıldığını soran Kanat yanıt alamadı. Bu sırada kargonun iade edilmesini beklerken dolandırıcıya gönderildiğini öğrenen sağlık çalışanı hukuk mücadelesi başlattı.
Tüketici Hakları Derneği’ne de başvuran sağlık çalışanı, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

“Bunlar bir şebeke olabilir”
Yaşadıklarını İHA’ya anlatan Çetin Kanat hem banka hem de alışveriş sitesi yetkilileri ile yaptığı görüşmelerdeki belgeleri delil olarak Cumhuriyet Savcılığı’na sunacağını ifade etti. Kanat, başından geçenleri şöyle aktardı:
“Geçen hafta Cuma günü saat 15.00 sıralarında bana bankadan bir mesaj geldi. Kredi kartı limitinin 35 bin liraya yükseltildiği yazıyordu. Bankanın rutin uygulaması sandım. Aradan 35 saniye geçmeden bir mesaj daha geldi. 20 bin liralık alışveriş yapıldığı yazıyordu. Elim ayağım sinirden titremeye başladı. Telefonla bankayı aramak isterken telefonum çaldı. Karşıdaki kişi kredi kartı limitimin yükseltildiğinden bahsetti. Bilgim olup olmadığını sordu. Ardından da 20 bin liralık alışveriş yapıldığını söyledi. Bilgimin olmadığını söyledim. Bankanın mobil bankacılığına girmemi söyledi. Gerçekten de alışveriş yapıldığı yazıyordu. Panikledim. Sakin olmamı söyledi. Benim adıma iki adet krediye de başvurulduğunu söyledi. Bankanın onay vermediğini anlattı. İki sanal kartla toplam 20 bin liralık alışveriş yapıldığını anlattı. Ben böyle bir alışveriş yapmadığımı söyleyince beni azarladı. Neden bankayı aramadığımı sordu. Bende kendilerinin anında zaten beni aradığını söyledim. Kendisi bankacılık işlemlerimi bloke edeceğini söyledi. Sonradan baktım gerçekten de hesaplara giremez oldum. Bir daha böyle şeylere dikkat edin dedi. Banka diye görüşüyordum. Bir şahıstı. İnsanın basireti bağlanıyor derler ya telefonu kapatınca banka olmadığını anladım. Peşine bankayı aradım. Banka görevlisine işlemlerin iptal edilmesini ve dolandırıldığımı söyledim. İptal etme yetkisinin olmadığını söyledi. Kendilerine sonuçta müşterilerinin olduğunu söyledim. İtiraz dilekçesi verebileceğimi ve provizyonu iptal etmemi söyledim. Sonrasında alışveriş sitesi yetkilisiyle görüşmede satıcı firmayı arayıp alışverişte şaibe olduğunu ve ürünün gönderilmemesini istettirdim. Kargo aşamasında olduğunu ve ürünün geri çekildiğini söylediler telefon görüşmesinde. Şahsın ismini istedim. Bilgi veremeyeceklerini ama isminin Seda olduğunu söylediler. İnceleme sonrasında iki iş gününde şirketin parayı banka hesabına aktaracağını söylediler. Ertesi gün provizyonun gerçekleşip paranın satıcıya aktarıldığını öğrendim. Kendilerini uyarmam ve iptal talebine rağmen para aktarıldı. Bu iş küçük iş değil. Şebeke işi. Bunun arkasında kim bilir neler var. Bir de iki normal krediye başvurmuşlar. Ev kredim olduğu için muhtemelen onaylanmadı. Mağdurum. Şikayetçi oldum. Hukuk sürecini bekleyeceğim.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Oğlunu öldürüp su kuyusuna gömen baba, üvey anne ve diğer oğluna müebbet hapis
YEREL HABERLER Oğlunu öldürüp su kuyusuna gömen baba, üvey anne ve ...
Kuyuda cesedi bulundu; baba, ağabey ve üvey anne ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı
YEREL HABERLER Kuyuda cesedi bulundu; baba, ağabey ve üvey anne ...
Kuyuda cesedi bulundu; baba, ağabey ve üvey anne ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı
YEREL HABERLER Kuyuda cesedi bulundu; baba, ağabey ve üvey anne ...
Ülkü Ocaklarında bayrak değişimi
YEREL HABERLER Ülkü Ocaklarında bayrak değişimi
Uyuşturucu şüphesiyle takibe alındı, çadırında dinamit lokumları bulundu
YEREL HABERLER Uyuşturucu şüphesiyle takibe alındı, çadırında ...
200 yıllık ahşap caminin 3´üncü nesil gönüllü koruyucusu
YEREL HABERLER 200 yıllık ahşap caminin 3´üncü nesil gönüllü ...
TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca'dan Alaplı Gazeteciler Derneğine ziyaret
YEREL HABERLER TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca'dan Alaplı ...
Galericiler noter ve banka şubesi istedi
YEREL HABERLER Galericiler noter ve banka şubesi istedi
9 yıl hapis cezası olan zanlı kız arkadaşıyla tartışırken polise yakalandı
YEREL HABERLER 9 yıl hapis cezası olan zanlı kız arkadaşıyla ...
Erdemir ve Erdemir Maden’e TİSK Ortak Yarınlar Ödülü
YEREL HABERLER Erdemir ve Erdemir Maden’e TİSK Ortak Yarınlar Ödülü
BEÜ’de Meme ve Testis Kanseri farkındalığı konferansı düzenlendi
YEREL HABERLER BEÜ’de Meme ve Testis Kanseri farkındalığı konferansı ...
BEÜ ‘Zonguldak Tanıtım Günleri’nde
YEREL HABERLER BEÜ ‘Zonguldak Tanıtım Günleri’nde
Tutulmaz “Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesinin açılışı yaptı
YEREL HABERLER Tutulmaz “Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesinin ...
MÜSİAD Başkanı Çınar 104. GİK toplantısını değerlendirdi
YEREL HABERLER MÜSİAD Başkanı Çınar 104. GİK toplantısını ...
Kdz. Ereğli TSO üyelerinin KEP sistemine kayıt olmasını istedi
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli TSO üyelerinin KEP sistemine kayıt ...
Su altı ressamından İHA’ya özel tablo
YEREL HABERLER Su altı ressamından İHA’ya özel tablo
Aldoğan; "Alanında başarılı olmuş kişileri öğrencilerle buluşturmak istiyoruz"
YEREL HABERLER Aldoğan; "Alanında başarılı olmuş kişileri ...
Selçuk 2,5 aydır bulunamadı, cinayet şüphesi araştırılıyor
YEREL HABERLER Selçuk 2,5 aydır bulunamadı, cinayet şüphesi ...
Kesikbaş cinayetinde faili arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kesikbaş cinayetinde faili arama çalışmaları sürüyor
Deniz Atmaca Çaycumaspor'un yeni başkanı seçildi
YEREL HABERLER Deniz Atmaca Çaycumaspor'un yeni başkanı seçildi
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, karşı yöndeki araçla çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybetti, karşı yöndeki ...
Resmi araçla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Resmi araçla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Çatı inşaatından düşerek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çatı inşaatından düşerek hayatını kaybetti
Yavaş, "Spor salonu en modern salonlardan birisi olacak"
YEREL HABERLER Yavaş, "Spor salonu en modern salonlardan birisi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.