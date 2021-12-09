Karadeniz Bölge sorumlusu veteriner hekim Özdil oldu

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) veterinerler ve saha gönüllülerini bir araya geldi. Bu organizasyonda Çaycuma’yı ilçesini Veteriner Hekim Doğuş Özdil temsil etti.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinden Veteriner Hekim Doğuş Özdil, HAYTAP’ın Karadeniz Bölgesinden sorumlu Veteriner Başhekimi seçildi. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’yi etkisi altına alan yangın döneminde sahada ve tüm bölgelerde dağınık halde çalışmalar yapan, yurdun çeşitli yerlerinden gönüllüler ile veteriner hekimleri ile birlikte yangın bölgesindeki hayvanların imdadına koşan 60 katılımcı ile gerçekleşen HAYTAP Doğal Afet kurtarma timi bir araya geldi.

HAYTAP bir dahaki afet bölgesi çalışmaları için kurtarma ekibi de oluşturuldu. Çaycuma’dan Doğuş Özdil’de kurtarma tim ekibinde yerini aldı.

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