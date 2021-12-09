Ereğli polisinden operasyon: 2 kilo uyuşturucu ve dinamit ele geçirildi Operasyonda biri cezaevi firarisi 4 kişi gözaltına alındı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1 kilo 900 gram uyuşturucu madde ile 17 adet dinamit lokumu ele geçirdi. Operasyonda bir cezaevi firarisi ile 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri bir süredir takip ettikleri kişilerin piyasaya sürmek üzere il dışından yüklü miktarda uyuşturucu getirdiği bilgisi üzerine operasyon başlattı. Narkotik ekipleri Bağlık Mahallesi Tekel Sokak üzerinde gerçekleştirdikleri baskında M.Ç, E.K. ve M.D isimli şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin araçları ile evlerinde yapılan aramada, 1 kilo 900 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.



17 adet patlayıcı dinamit lokumu ile 21 adet fünye ele geçirildi

Kdz. Ereğli Narkotik ekipleri soruşturmayı derinleştirerek A.B. isimli cezaevi firarisi yapılan operasyonda kıskıvrak yakalandı. Narkotik, olay yeri ve bomba imha uzmanlarınca A.B. isimli şahsın yakalandığı barakada yapılan incelemelerde denizde avlanmada kullanıldığı değerlendirilen 17 adet patlayıcı dinamit lokumu, 21 adet fünye ve hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından bugün öğlen saatlerinde M.Ç., E.K., M.D. ve A.B. isimli şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Zanlıların savcılıktaki sorguları devam ediyor.

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