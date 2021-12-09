İki grubun kavgasında 2 kişi yaralandı

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.



Olay, saat 18.15 sıralarında Orhanlar Mahallesi Balıkçı Barınağı Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen M.A. ve M.Ş., henüz kimliği tespit edilemeyen şahıslarla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, çıkan kavgada kesici alet de kullanıldığı öğrenildi. Kavgada yaralanan M.A. ve M.Ş. için çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye kısa sürede ulaşan ekipler M.A. ve M.Ş.’yi polis otosuyla özel hastaneye kaldırdı. Kavga sonrası kaçan şahıslar için polis ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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