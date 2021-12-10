İlkokul öğrencileri, havalimanını gezip yolcu uçağını inceledi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Şehit Hasan Yağlı İlkokulu 3.sınıf öğrencileri ‘Mavi bilyeden uzaya’ eTwinning projesi kapsamında Zonguldak Havalimanı’nı gezdi.

Şehit Hasan Yağlı İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri Ali Hasırcı, Bilal Gegecan ve Zeynep Hasırcı liderliğinde Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havalimanı ziyaret ederek gezi kapsamında bir yolcu nasıl yolculuk yapar, uçak bileti nasıl alınır, uçuş öncesi güvenlik kontrolleri nasıl yapılır uygulamalı olarak gördüler. Havalimanı Müdürü Hasan Özşahin ve personelinin sıcak ilgisiyle karşılanan öğrenciler, havalimanı polisinden pasaport hakkında bilgi alıp pasaport renklerini öğrenerek hangi görevleri yaptıklarını, güvenliğin uçuşlar için neden önemli olduğunu da öğrendiler.

Ayrıca İstanbul’dan kalkan Türk Hava Yolları (THY) Zonguldak uçağının inişini ve kalkışını izleyen öğrenciler ilk defa bir havalimanı ve uçağı yakından görmüş oldular. Uçağın iniş ve kalkış anında heyecanlanan öğrenciler alkışlarıyla uçağı selamladılar.

Akabinde uçuş kulesi görevlileri ile kulede sohbet etme imkanı bulan minik öğrenciler radarda görülen uçakları takip etti. Öğrenciler, ilgi ve alakalarından dolayı havaalanı personeline teşekkür ederek mutlu bir şekilde ayrıldılar. Öğretmenleri Ali Hasırcı da, bu tür proje gezilerin öğrencilerin hayatında inanılmaz izler bıraktığını, öğrencilerin bu geziyi uzun süre akıllarında tutacaklarını ve ayrıca bu öğrenciler belki ileride pilot, hostes, uçak mühendisi gibi meslek sahibi olabilecekleri yeni hayaller kurmasını sağlayacak dedi.

Öğretmenler proje gezisine izin veren okul müdürü Ali Gedikoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş’a da katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

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