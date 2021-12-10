Vatandaşlar Alaplı tarihine ışık tutacak müze talebi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yaşayan vatandaşlar ilçe sınırları içerisinde çıkarılan tarihi eserlerin, Karadeniz Ereğli Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenmesi yerine Alaplı’da bir müze oluşturularak ilçede sergilenmesini talep ettiler.

Alaplı ilçesinde ikamet eden vatandaşlar, Alaplı’dan çıkıp bugün Türkiye’nin değişik noktalarına dağılan ve Ereğli müzesinde de sergilenen tarihi eserlerin Alaplı’da oluşturulacak bir müzede sergilenmesini ve Ereğli Anadolu Medeniyetler Müzesinde bulunan Alaplı’ya ait tarihi eserlerin burada kurulacak müzeye geri iadelerini istediler. Alaplı, tarihi kaynaklarında Cenevizliler 1275 tarihinde Sinop, Amasra, Kdz. Ereğli ve Alaplı’ya yerleştiği yer alıyor. 13.yüzyılın sonlarına gelindiğinde Zonguldak ve çevresinde sahil kesimleri Cenevizlilerin kontrolüne girerken iç kesimler Türklerin hakimiyetinde kaldığı tespit edildi.

16 ile 18.yüzyıllar arasında Ali Alp’in Osmanlı Padişahı Orhan Bey’in komutanlarından biri olabileceği, Akçakoca, Karamürsel, Konuralp örneklerinden hareketle ve al atlı askerlerin Alaplı’ya yerleşmesi ve yaklaşık 750 yıldır yerleşim yeri olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Alaplı’nın tarihine ışık tutacak bir müzeyi ihtiyaç olduğunu belirten, tarih öğretmeni Burhan Akbaş, Alaplılara çağrıda bulunarak, ilçedeki en eski yapıyı aslına uygun şekilde Alaplı’ya şehir müzesini mutlaka kazandırılmasını söyledi.

Burhan Akbaş,” Çocuklarımıza Alaplı’nın tarihini anlatabilmek için İlçemize götürebileceğimiz bir müze bulunmuyor. Şehir dışından gelen misafirleri götürecek ve şehir dışından turist çekecek bir müze olması her türlü Alaplı’yı katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu. Tarih Öğretmeni Burhan Akbaş, Kalyonu ve Müze evini hibe olarak yaptırmaya hazır olduklarını ve Müze evin işletmesini bizzat belediye tarafından Alaplı kültürüne kazandırılması adına çalışmaların başlatılmasına umduklarını belirtti.

Bu köklü tarihin Alaplı’da bir müze kurularak sergilenmesi adına Zonguldak milletvekilleri ve bürokratlarına, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin’e önemli bir rol düştüğünü, gerekli adımların atılmasını istediklerini söyledi.

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