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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Acil Servisi´nde oksijen tüpü patlaması sonucu bir hemşire, bir sağlık personeli yaralandı.DHA-Flaş Haber Türkiye-Zonguldak

2021-12-10 13:58:49



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