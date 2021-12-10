Zonguldak'ta hastanede oksijen tüpü patladı: 2 yaralı

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Aytaç ÖZTÜRK/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, hastanenin acil servisinde oksijen tüpünün patlaması sonucu 1 hemşire ile 1 temizlik görevlisi yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Uygulama ve Araştırma Merkezi´nde meydana geldi. Acil serviste bulunan oksijen tüpü, büyük gürültüyle patladı. Patlama sonucu hemşire Gizem Elif Türk ve temizlik görevlisi Yılmaz Yapıcı yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastanede tedaviye alındı. Merkez Başhekimi Doç. Dr. Özcan Pişkin, patlamayla ilgili incelemenin devam ettiğini, yaralıların tedavi altında olduğunu söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Aytaç ÖZTÜRK

2021-12-10 14:25:09



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