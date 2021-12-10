Zonguldak'ta hastanede oksijen tüpü patladı: 2 yaralı (2)



BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde meydana gelen oksijen tüpü patlaması ile ilgili açıklama yapan Başhekim Doç. Dr. Özcan Pişkin, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığını söyledi. Patlamanın nedenini araştırdıklarını belirten Doç. Dr. Pişkin, "Saat 13.10 sıralarında acil servisimizde küçük bir patlama meydana geldi. Açıkçası sebebini tam olarak bilmiyoruz. Olay savcılıkta ve soruşturma devam ediyor. 2 arkadaşımız yaralandı. 1 hemşire ve 1 personel arkadaşımız. Genel durumları iyi. Hayati tehlikeleri bulunmuyor. 1 arkadaşımızı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK

2021-12-10 15:13:20



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