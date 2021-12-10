Acil Servis’teki patlama sonrası hemşire Kocaeli’ne sevk edildi Başhekim Pişkin’den ilk açıklama: “2 personelimiz yaralandı”

Zonguldak BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesinin acil servisinde oksijen tüpünün patlaması sonucu 1’i hemşire iki kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle patlayan oksijen tüpü nedeniyle Hemşire Gizem Elif Türk ile hastane temizlik personeli Yılmaz Yapıcı yaralandı. İlk müdahaleleri acil serviste yapılan personellerin hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde oksijen tüpü patlaması sonucu bir hemşire, bir sağlık personeli olmak üzere 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili Başhekim Doç. Dr. Özcan Pişkin, bir açıklama yaptı. Pişkin, açıklamasında, “Saat 13.10 sıralarında acil servisimizde küçük bir patlama meydana geldi. Açıkçası sebebinin ne olduğunu bilmiyoruz. Savcılığa intikal etmiş durumda. Olay yeri araştırması devam ediyor. 2 personelimiz yaralandı. Bir hemşire ile bir personelimiz. İlk etapta yoğun bakıma aldık. Genel durumları stabil, hayati tehlikeleri bulunmuyor. Bir arkadaşımızı Derince Eğitim Araştırma Hastanesine, yanık ünitesine sevk ediyoruz. Bunun dışında her şey kontrol altında. Teşekkür ederim” dedi.

Patlama sonrasında BEÜ Acil Servisine olay yeri inceleme geldi. Ardından Kozlu İlçe Emniyet Müdürü Kemal Adır da olay yerine gelerek bilgi aldı.

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