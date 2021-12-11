Zonguldak’ta, 5’inci Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası başladı. Yaklaşık bin sporcunun yer aldığı turnuva iki gün sürecek.

Zonguldak Valiliği, Zonguldak Belediyesi, Judo Federasyonu ve Zonguldak Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Zonguldak Judo İl temsilciliği tarafından düzenlenen geleneksel madenci turnuvası başladı.

Site Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvaya, Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel ve il protokolü ile çok sayıda sporcu ve davetli katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından programda açılış konuşması yapan Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz programın düzenlenmesinde emek veren herkese teşekkür etti. Huysuz yaptığı konuşmada “Hepiniz Madenciler Kupası’na hoş geldiniz. Buraya büyük bir katılım var. Pandemiden dolayı fazla müsabaka yapamıyorduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sporcularımıza başarılar diliyorum. 2022 yılının tüm dünyamıza sağlık ve mutluluklar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Turnuvanın 5’incisinin yapılıyor olması, Zonguldak’ın spora önem verdiğini gösterdiğini ifade eden Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, “İlimiz adına çok güzel bir programda beraberiz. Bu tür turnuvaları bir kez başlatırsın devamı geliyorsa o turnuvaların anlamı vardır. 5’incisini yaptığımız bu etkinlikte ilin büyük bir kazanımı olduğunu hep beraber görüyoruz. Burada turnuvanın 5’incisinin yapılıyor olması, Zonguldak’ın spora önem verdiğini gösterir. İlimiz, spor şehridir. Zonguldak adından geçmişte sıklıkla bahsetmiştir. Burada bine yakın dışarıdan gelen misafirlerimiz var. Onlar hem burada sporun en güzel centilmence mücadelesini yapacaklar hem de ilimizi gezip görerek ilimizin bir kültür elçisi olacaktır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından müsabakalar öncesi madencilik mesleğinin anlatıldığı gösteri sunuldu.

Turnuvaya katılan genç sporcular birbirleriyle kıyasıya yarıştı.

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