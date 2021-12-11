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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Başol Ormanlı’da halkla buluştu

İHA

Başkan Başol Ormanlı’da halkla buluştu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, düzenlediği birlik ve beraberlik kahvaltısında Ormanlı halkı ile bir araya geldi. Başol burada yaptığı konuşmada Ormanlı’ya yapılan hizmetleri anlattı.
Ormanlı Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Birlik ve beraberlik’ kahvaltısı bu sabah Ormanlı Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kahvaltıya AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleri, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, il genel ve belediye meclis üyeleri, köy ve mahalle muhtarları ile yaklaşık bine yakın vatandaş katıldı.
Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan programda konuşan AK Parti Ormanlı Belde Başkanı Varol Aksoy, 6 ay önce göreve getirildiğini belirterek Ormanlı’nın gelişmesi ve daha fazla hizmet alması için çalışacaklarını söyledi.
Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş ise konuşmasında, Ormanlı Belediyesi ile kardeş belediye olduklarını belirterek Başkan Bayram Başol’un gecesini gündüzüne katarak Ormanlı için çalıştığını söyledi. Demirtaş konuşmasında ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetinin çok iyi bilinmesi gerektiğini ifade ederek, Türkiye’ye yönelik gerek dışarıdan ve gerekse içeriden terör örgütleri ile başta olmak üzere ekonomik alana varıncaya kadar saldırılar yapıldığını ve bu zor günlerin birlik beraberlik içerisinde atlatılacağına inandığını vurguladı.
Demirtaş’ın ardından kürsüye çıkan Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Ormanlı’nın bir evladı olarak beldede son dönemlerde yapılmaya başlanan hizmetlerle gurur duyduğunu ifade etti. 2014 yılında göreve geldikten sonra tüm mahallelerde alt yapı başta olmak üzere bir çok çalışmaya imza attıklarını anlatan Başol, kahvaltının yapıldığı Kültür ve Sanat Merkezi’ni hayata geçirerek Ormanlı halkının önemli bir ihtiyacını karşıladıklarını söyledi. Başol, göreve gelir gelmez yaşanan sel felaketinde yıkılan Ormanlı köprüsünün Almanya Ormanlılılar Derneği, Ormanlı esnafı ve Belediye’nin çalışmaları ile çok kısa bir zaman içerisinde yapıldığını belirtti. Görev yaptığı süre içerisinde eğitim alanında önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başol, beldeyi zorunlu görev bölgesi içerisine aldırarak Ormanlı’da ki okullara kaliteli öğretmenlerin gelmesini sağladıklarını dile getirdi. Pandemi sürecinde Ormanlı halkının yanında yer aldıklarını belirten Başol, maske ve dezenfektan bulunamadığı dönemde Ormanlı Belediyesi olarak kendi imkanları ile 12 bin maske üretim temin ettikleri dezenfektanlarla kimseyi mağdur bırakmadıklarını söyledi. Temmuz ayında yaşanan sel felaketinin ardından 2 gün içerisinde devlet kurumları ve kardeş belediyelerin destekleri ile esnafların yardımına koştuklarını ve Ormanlı Pazarını açtıklarını hatırlatan Başol, hemen akabinde de büyük projeleri takip ettiklerini dile getirdi. Başol konuşmasında “Bazen felaketler güzel şeylere de vesile oluyor. Biz Ormanlı’da dere ıslah çalışmalarının yapılması için yıllardır mücadele verdik. Bu salonlarda toplantılarımızda yetkililerden aldığımız bilgiler doğrultusunda ıslah çalışmaları başlıyor, yapılacak dedik ama bir türlü olmamıştı. Sel felaketinin ardından dere ıslah projesinin ihalesi hemen yapıldı ve müteahhit gördüğünüz gibi çalışmalarını sürdürüyor. Derenin üst kısmına gölet yapılacak. Bu sayede hemen suyun akışı yavaşlatılacak hem de bu su içme suyu olarak değerlendirilecek. Dere ıslah çalışması ile birlikte yaklaşık 4 dönüm alanda çevre düzenlemesi yapıp kafeteryası, oturma alanları ve gezinti alanları ile sizlerin hizmetine sunacağız. Yine arka tarafta daha büyük bir alanda millet bahçesi projemizi hayata geçireceğiz. Ormanlı halkının dinlenebileceği, nefes alabileceği, çay içip yemek yiyebileceği güzel alanlar oluşturacağız” dedi.
Sel felaketinin ardından Karayolları’nın 2 kilometrelik alanda yapacağı çalışma için ihalenin gerçekleştiğini ve 3 ayrı yere menfez ve yolun tamamının da sıcak asfalt yapılacağını aktaran Başol, en büyük isteğinin ise Kızılcapınar Alaplı arasındaki karayolunun hayata geçirilmesi olduğunu söyledi.
Ormanlı’da bin 300’ün üzerinde ilk, orta ve liselerde eğitim öğrenim gören öğrenci olduğunu anlatan Başol, ilçe başkanı Saffet Bozkurt ile yaptıkları girişimler sonucunda Spor Bakanı ile görüşerek beldeye spor salonu kazanılmasını sağladıklarını söyledi. Spor salonu ihalesinin İl Spor Müdürlüğü tarafından yapılacağını ve kısa sürede çalışmalara başlanacağını aktaran Başol, yine ilçe başkanı Saffet Bozkurt’un girişimleri spor salonunun hemen yanına dört derslikli bir ana okulu yapılacağını söyledi.
Başkan Başol Ormanlı için en büyük hayalinin Ereğli’de mücadelesi verilen Eğitim Kampüsü projesi dahilinde Ormanlı Beldesi’ne de bir fakülte kazandırılması gerektiğini belirterek, bunun için mücadele edeceğini belirtti. Salondaki kalabalığın kendisini çok heyecanlandırdığını dile getiren Başol, kapısının tüm Ormanlı halkına 7 gün 24 saat açık olduğunu söyleyerek, katılan herkese teşekkür etti. Başol ayrıca kadınlara da seslenerek yakın bir zaman içerisinde kendileri için Ormanlı Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde eğlence düzenleyeceğini söyledi.
Programda son olarak konuşan AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt ise Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol’un birileri gibi cekcaklarla değil yaptıklarını anlatarak dolu dolu bir konuşma yaptığını söyledi. Görev süresi sona erdiğinde herkesin arkasından “Allah razı olsun” demesi için çaba gösterdiklerini dile getiren Bozkurt, Ereğli, Ormanlı, Gülüç, Kandilli ve tüm köylerin hak ettiği hizmetleri alması için gece gündüz çalışacaklarını söyledi. Bozkurt ayrıca birlik ve beraberliği bozmaya çalışan hiç kimseye fırsat verilmemesini isteyerek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

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