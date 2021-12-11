Hem çaldılar hem oynadılar Roman sanatçılar cadde ortasında hem çaldı hem oynadı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak’ta Gazipaşa Caddesinde bir grup roman sanatçılar cadde ortasında hem çaldı hem oynadı.

Zonguldak’ta kent merkezinde roman vatandaşlar cadde ortasında keman, darbuka ve cümbüş ile söyledikleri şarkılarla keyifli anlar yaşattı. Cadde de kurulan sanatçılara vatandaşlarda alkışlayarak destek verdi. Şarkılara destek veren vatandaşlar cep telefonlarla anları kaydederek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Yaklaşık 2 saat boyunca vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatan roman sanatçılar, şarkılarını tamamlamasının ardından alandan ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.