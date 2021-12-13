Alkollü sürücünün kullandığı minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Minibüs sürücüsü Bayram Öztürk'ün 1.48 promil alkollü olduğu belirlendi.
Kaza, sabaha karşı Gülüç beldesi kavşağında meydana geldi. Hasan Akbilek yönetimindeki 67 TB 102 plakalı otomobil ile kavşaktan dönüş yaparak ana yola giren Bayram Öztürk idaresindeki 34 CND 409 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Öztürk ile otomobilde bulunan Neşe Akbilek, Buse Akbilek ve Çeşminaz İncedere yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Öztürk, itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Minibüs sürücüsü Bayram Öztürk´ün yapılan kontrollerinde 1.48 promil alkollü olduğu tespit edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2021-12-13 10:21:33
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