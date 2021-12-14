Zonguldak’ta Kasım ayında 706 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine Zonguldak’ta geçen Kasım ayında 706 konut satışı gerçekleştirildi. OcakKasım 2021 tarihlerini kapsayan süreçte ise toplam 5 bin 213 konut satışı gerçekleştirildi.

TÜİK, Kasım 2021 Konut Satış istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre Zonguldak’ta geçen Kasım ayında 519’u ikinci el olmak üzere toplamda 706 konut satışı gerçekleştirildi. TÜİK’in Zonguldak’ta 20132021 yılları arasındaki konut satış istatistikleri ise şöyle:

“2013 toplam konut satışı 5 bin 210. 2014 toplam konut satışı 5 bin 181. 2015 toplam konut satışı 6 bin 773. 2016 toplam konut satışı 6 bin 703. 2017 toplam konut satışı 6 bin 551. 2018 toplam konut satışı 6 bin 670. 2019 toplam konut satışı 6 bin 995. 2020 toplam konut satışı 6 bin 849. 2021 toplam konut satışı (Kasım ayı itibariyle) 5 bin 213.”

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