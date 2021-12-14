Çaycumaspor’un yeni teknik direktörü belli oldu

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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Süper Amatör B grubu takımı Çaycuma Spor’ un yeni teknik direktörü belli oldu.

20212022 Süper Amatör B grubunda yer alan Çaycuma Spor, Uğur Terzi’ den boşalan teknik direktörlüğe Mithat Gökhan Konmuş’u getirdiğini açıkladı. Kulüp Başkanı Deniz Atmaca’nın katılımıyla tesislerde düzenlenen imza töreninde Çaycuma Spor’a bağlayan sözleşmeye imza attı. Teknik direktör Konmuş, yarından itibaren görevinin başında ve yoğun mesai harcayarak takımı Gelik Spor maçına hazırlayacak.

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