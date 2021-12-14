Zonguldak'ta "Becerikli Eller" sergisi açıldı

Zonguldak’ta ev hanımı Sevda Habipoğlu tarafından hobi olarak yapılan ürünler güzel sanatlar galerisinde sergilenerek satışa çıktı.

Zonguldak’ta ev hanımı Sevda Habipoğlu tarafından Güzel Sanatlar Galerisinde, ‘Becerikli Eller’ sergisi açıldı. Sergiye vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Güzel sanatkar galerisinde açılan serginin içerisinde, ahşap, rölyef, kırık ayna, örgü, kot çantalar, tel kırma ve bilekler yer alıyor. 4 gün sürecek olan becerikli eller sergisinde ürünler 60 TL ile 550 TL arasında satılıyor.

Sevda Habipoğlu, “Cam aynalar, rölyef çalışmaları, ahşap çalışmaları, geri dönüşüm çalışmaları, el işi çalışmaları, koy çantalar ye alıyor. Bu ürünleri hobi olarak yapıyorum. Sosyal medya hesabımdan da satıyorum. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Genelde hepsi satıldı. Sergimiz bugün açıldı cuma günü akşamı sona erecek. Ürünleri yapmak uzun sürüyor. Emek sarf ediyoruz. Fiyatlarımız 60 TL ila 550 TL arasında değişiyor” şeklinde konuştu.

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