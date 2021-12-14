Kdz. Ereğli TSO'dan "Risk yönetimi ve finansman olanakları" semineri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kdz. Ereğli TSO'dan "Risk yönetimi ve finansman olanakları" semineri

İHA

Kdz. Ereğli TSO'dan "Risk yönetimi ve finansman olanakları" semineri

Ticarette Risk Yönetimi ve Finansman Olanakları Semineri düzenlendi
Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde “Ticarette Risk Yönetimi ve Finansman Olanakları” konulu seminer düzenlendi. TSO Yaşar Tetiker Konferans Salonunda düzenlenen seminere TSO Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Erdoğan, Meclis Başkan Yardımcısı Suat Keleş, Meclis Katibi Cevdet Demircan, Oda yöneticileri ve üye iş insanları katıldı.
TCI Sigorta Brokerliği (AU Grup Türkiye) Şirketi Genel Müdürü M. Umut Fırat ve Şirket Direktörü Tolga Aktolga’nın sunumu ile gerçekleşen seminerde brokerliğin tanımı, “Ticari Risk Yönetiminde Bütünsel Yaklaşım, Ticari Alacak Sigortası, Finansman, Kefalet Sigortası, Politik Risk Sigortası” gibi konularda bilgilendirme yapıldı.
Brokerliğin ticari işlemlere alıcı ve satıcı arasında, satıcı tarafından hareket eden kişi veya kurumlar hesabına yapan işlemciler olduğunu belirten Genel Müdür Fırat, “Biz sigorta brokeri olsak da bizim aslında burada temel misyonumuz ticari riskin doğru yönetilmesini sağlamak ve bir bakıma firmaların nakit akışına katkıda bulunmaktır. Bu daha bütüncül ve doğru bir yaklaşımdır” dedi. Aktolga ise Kefalet Sigortası’nın banka teminat mektubunun alternatifi olarak kullanabileceğini böylece maliyet avantajı sağlanabileceğini belirtti.
Seminer sonunda katılımcıların hukuksal, ticari ve teknik süreçlerle ilgili sorularını da cevaplandıran konuşmacılar, özetle ; irili ufaklı bir çok firma ve KOBİ’ye genellikle binde 3 ile 5 arasında değişen oranlarda komisyon karşılığı hizmet verildiğini belirtti ve riskin gerçekleşmesi durumunda satıcı ile alıcı arasında yürütülen ticari/hukuki süreçler ve ödemelerin yasal yoldan tahsil edilme yöntemleri gibi konularda bilgilendirmede bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zonguldak'ta "Becerikli Eller" sergisi açıldı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta "Becerikli Eller" sergisi açıldı
Kurucu Belediye Başkanı Eyüp Yaman’nın vefatının 46. yılı
YEREL HABERLER Kurucu Belediye Başkanı Eyüp Yaman’nın vefatının 46. ...
43 yıldır fotoğrafını bile görmediği gerçek babasını arıyor Hiç tanımadığı kişinin nüfusuna kaydettirilen adam DNA testi istiyor
YEREL HABERLER 43 yıldır fotoğrafını bile görmediği gerçek babasını ...
Kaymakam Yılmaz kongreye davet edildi
YEREL HABERLER Kaymakam Yılmaz kongreye davet edildi
Çaycumaspor’un yeni teknik direktörü belli oldu
YEREL HABERLER Çaycumaspor’un yeni teknik direktörü belli oldu
Zonguldak’ta iki kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu
YEREL HABERLER Zonguldak’ta iki kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle ...
Zonguldak’ta Kasım ayında 706 konut satıldı
YEREL HABERLER Zonguldak’ta Kasım ayında 706 konut satıldı
Kamyon elektrik direğine çarptı, mahalle karanlığa gömüldü
YEREL HABERLER Kamyon elektrik direğine çarptı, mahalle karanlığa ...
Ehliyetsiz otomobil sürücüsü motosiklete çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Ehliyetsiz otomobil sürücüsü motosiklete çarptı: 1 ...
Alaplı'da pazaryeri yolu asfaltlandı
YEREL HABERLER Alaplı'da pazaryeri yolu asfaltlandı
Kaçak ocak operasyonuna katılan görevli düşerek yaralandı
YEREL HABERLER Kaçak ocak operasyonuna katılan görevli düşerek ...
Şair Sezai Karakoç Anısına Şiir dinletisi etkinliği gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Şair Sezai Karakoç Anısına Şiir dinletisi etkinliği ...
Otobüs sürücüsüne tepki gösterince beklemediği bir yanıt aldı Otomobil ile otobüs sürücüsünün yumruklu kavgası kameralara böyle yansıdı
YEREL HABERLER Otobüs sürücüsüne tepki gösterince beklemediği bir ...
Hamsi ve palamudun yerini istavrit aldı, kilosu 25 liradan alıcı buldu
YEREL HABERLER Hamsi ve palamudun yerini istavrit aldı, kilosu 25 ...
Çaycuma Gençlerbirliği SK Ereğli’den başarıyla döndü
YEREL HABERLER Çaycuma Gençlerbirliği SK Ereğli’den başarıyla döndü
Kayıp okul müdürü okul merdivenlerinde bileklerinden kesilmiş halde bulundu
YEREL HABERLER Kayıp okul müdürü okul merdivenlerinde bileklerinden ...
Otomobil, çarptığı minibüsün altına girdi: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, çarptığı minibüsün altına girdi: 4 yaralı
Alkollü sürücünün kullandığı minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Alkollü sürücünün kullandığı minibüs ile otomobil ...
Kastamonu Veteranlar Çaycuma’da kaybetti
YEREL HABERLER Kastamonu Veteranlar Çaycuma’da kaybetti
Otomobil bahçeye uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil bahçeye uçtu: 1 yaralı
Oğlunun kaza yaptığı otomobili gören baba: Geberseydi keşke
YEREL HABERLER Oğlunun kaza yaptığı otomobili gören baba: Geberseydi ...
Kavgada attığı yumruk kalp hastası adamın ölümüne sebep oldu 20 yaşındaki sanığın yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Kavgada attığı yumruk kalp hastası adamın ölümüne ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını yere atan kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını yere atan kişi ...
19 yaşındaki Mete 4 gündür süren yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER 19 yaşındaki Mete 4 gündür süren yaşam savaşını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.