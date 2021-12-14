Kaymakam Coşgun, “OSB’ye olan ilgi çok fazla hissedilmeye başlandı”

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi Kaymakamı Muharrem Coşgun, MHP İlçe teşkilatına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Çaycuma MHP İlçe Başkanı Mustafa Kaplan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Kaymakam Muharrem Coşgun, Çaycuma'da oluşan gelişmeler hakkında bilgiler verdi.

Bölgede bulunan Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'nin tamamen dolduğu, yeni bölgeler açılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Bölgenin önünün çok açık olduğu belirten Kaymakam Coşgun; “Dışarıdan çok fazla yatırımcı talebi oluyor. Bölgeye olan ilginin çok fazla olmasının artık hissedilmeye başlandı. Çok fazla yer talebinde bulunan firmaların bulunması ileri ki dönemde bölgenin çok büyük yatırımlar çekeceğinin bir göstergesidir.”



Doğalgazın bölgeye kattığı değerin yanında, Endüstri Bölgesi’nde 2 tane çelik firması yatırım yapmak üzere alt yapı çalışmaları devam edildiğine değinen Kaymakam Coşgun, “Filyos Liman’ın üst yapı çalışmalarına yakın zamanda başlayacak. Ankara'ya kadar olan bölgenin tamamına Filyos Limanı hizmet verecek ve bölgenin tüm üretimi buradan dünyaya açılacak. Bu yönden önü çok açık. Yakın zamanda çok hızlı göç alan bir bölge haline geleceğiz. Bunun için bölgenin her kurumları buna hazırlıklı olması gerekiyor” diyerek ilçe hakkındaki gelişmeleri anlattı.



MHP İlçe Başkanı Mustafa Kaplan ve yönetim kurulu üyeleri Kaymakam Muharrem Coşgun' a ziyaretleri ve ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

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