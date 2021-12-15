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(Özel) 61 yıllık terzi, annesinden öğrendiği mesleğinin son temsilcisi oldu

İHA

(Özel) 61 yıllık terzi, annesinden öğrendiği mesleğinin son temsilcisi oldu

Zonguldak’ta 61 yıldır terzilik yapan 77 yaşındaki Hüseyin Cahit Köktürk, mesleğinin unutulmaya yüz tuttuğunu anlatarak “10 sene sonra düğme dikecek fermuar takacak, paça yapacak kimseyi bulmayacaklar” dedi.
Zonguldak’ta kent merkezinde 61 yıldır terzilik yapan 77 yaşındaki Hüseyin Cahit Köktürk, terzilik kültürünün artık bitmek üzere olduğunu söyledi. Köktürk, terziliğe anne mesleğiyle başladığını söyleyerek eskiden 10 çırakla çalıştığını ancak kültürün yavaş yavaş kaybolmasından dolayı artık meslekte çırak yetişmediğini anlattı. Hüseyin Cahit Köktürk, meslekte 61 yılı devirdiğini söyleyerek, “Bu meslekte 61 yılım. 10 sene çıraklık yaptım. 51 yıldır da bu dükkandayım. Herkes baba mesleğini yapar benim annem terziydi. 2018 senesinin ahisiyim. 2015 Şubat ayında Umreye gittim. 26’sında geldim. Hayat bambaşka bir değişiklik oldu. Orası hayatın başlangıcı ve bitiş noktası. Bundan sonra mahşer ve ahiret. Allah herkese nasip etsin” diye konuştu.

“Meslek unutulmaya yüz tuttu”
Mesleğin güzel sanatlar liselerinde ders olarak işlenmesi girmesi gerekirken unutulmaya yüz tuttuğunu ifade eden Köktürk, “Bu mesleği de hobi olarak yapıyorum. Zamanında 56 kalfa çalıştırdım. Şimdi 10 yıldır tek başına çalışıyorum. Gittiği yere kadar gidecek. Nerde durak orada bırak. Çırak yetişmiyor artık. O iş bitti. 10 sene sonra düğme dikecek ferma takacak paça yapacak kimseyi bulmayacaklar. Bu meslek güzel sanatlara gitmesi gerekirken bu mesleği yozlaştırdılar” diye konuştu.

“İnsanlar giyim kültüründe uzaklaştı”
2018 yılının ahisi seçilen Hüseyin Cahit Köktürk, insanların giyim kültüründen uzaklaştığını belirterek, “Vatandaşta bir kot bir mont. Yırtık pırtık, giyim kültürü yozlaştı. Aslında şık giyim bir kültürdü. Vatandaş giyim kültüründen uzaklaştı. Uzaklaşınca böyle bir durum oldu. Bazı adamlar var banka da adamlar milyonları var görünce adama sadaka verirsin. Ben ömrümde kot giymedim. 50 yıldır çizgimi bozmuyorum. Aynı çizgi de aynı şıklığımda gidiyorum. Ben hep kendi yaptıklarımı giydim. Hiç dışarıdan alıp giymedim. Hatta Zonguldak’ta buradan senin kadar şık biri geçmedi diye unvan aldım” şeklinde konuştu.

“Dünyanın her yerine takım elbise diktim”
Dünyanın her yerine takım elbise diktiğini ifade eden Köktürk, “Zonguldak’ın Türkiye’nin ve dünyanın en mutlu insanıyım. Yetiştiğim 10 adamın 5’i devam ediyor 5’i kapattı. Dünyanın her tarafına elbise diktim. Almanya, Japonya, Amerika, İngiltere’ye diktim. Ayrıca çok Vali, Belediye Başkanı ve Emniyet Müdürlerine de diktim. Hatta bir dikişte bir müşterime 5 takım elbise diktim. Ben emekliyim eşim emekli hobi olarak yapıyorum” diye sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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