150 haneli köyde meydana gelen heyelan korkuya neden oldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Cemaller köyünde meydana gelen heyelan 150 haneli köyde korkuya neden oldu.

Heyelan, öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Cemaller köyü Kestane Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Dün geceden bu yana bölgede etkili olan sağanak yağış, Cemaller köyünde heyelana yol açtı. Heyelan nedeniyle Merkez Mahalle yolu ulaşıma kapanırken 2 evin içerisine toprak ve su girdi. Çok sayıda elektrik direğinin yıkıldığı köye enerji verilemiyor. Heyelanın ardından köye ulaşan Zonguldak İl Özel İdaresine bağlı ekipler, yol açma ve temizlik çalışması başladı. Bölgede 150 hane bulunduğunu ifade eden Cemaller Köyü Muhtarı Mustafa Özcan, can ve mal kaybının olmamasına sevindiklerini ifade etti. Hava şartlarına göre daha büyük tehlike yaşayıp yaşamayacaklarını bilemediklerini anlatan Özcan, heyelanda zarar gören iki evin de boş olduğunu dile getirdi. Özcan, özel idare ekiplerinin yol açma ve temizlik çalışması yaptığını belirterek, yıkılan elektrik direklerinin onarımı için de ekiplerin beklediğini söyledi.

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