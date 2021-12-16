Mağarayı su bastı, ziyarete kapatıldı

Zonguldak’ta kentin turizmine önemli katkı veren Gökgöl Mağarası'nı su bastı.

Kentte dün akşam saatlerinde yağan sağanak yağış hayatı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor. Yağışlar nedeniyle bir çok yer heyelan tehlikesi yaşarken, son olarak yağışlardan nasibini alan Gökgöl Mağarası oldu. Kentin turizmine büyük katkı veren Gökgöl Mağarası'nı aşırı yağışlar nedeniyle su bastı. İçerideki suyun temizlenene kadar mağara ziyarete kapatıldı. Öte yandan ekipler içeride ki suyu çıkarmak için çalışma başlattı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, "İçerideki dere taşmış. 100150 metrelik alana su basmış. Arkadaşlarımız temizleme çalışmalarına başlamışlar. İnşallah sabah yeniden orayı açmayı planlıyoruz" diye konuştu.

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