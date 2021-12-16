E-sınav merkezi hizmet için hazır

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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Gemiciler Ortaokulu ek binasına esınav merkezi yapıldı.

Gemiciler Ortaokulu ek binasında 22+1 bilgisayardan oluşan esınav merkezi hizmete alındı. Ocak2022 ayından itibaren merkez de MTSK, Açık Lise, Kalfalık vb. sınavlar yapılmaya başlanacaktır. Esınav merkezinde uygulama ve izleme sorumlusu ihtiyacını karşılamak amacıyla 60 öğretmene 18 saatlik kurs verilerek gerçekleştirilmiştir.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, eSınav merkezinin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

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