Zonguldak'ta devrilen tarım aracındaki 3 kişi yaralandı

Emekli zammı ne kadar olacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Sinan KABATEPE/ EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkarak, devrilen tarım aracında bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Sücüllü köyünde meydana geldi. Hüseyin Korkmaz´ın kullandığı, 'patpat' olarak bilinen tarım aracı, kontrolden çıkması sonucu devrildi. Kazada Hüseyin Korkmaz ile eşi Asiye Korkmaz ve gelinleri Fatma Korkmaz yaralandı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2021-12-16 16:04:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.