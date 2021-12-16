Zonguldak'ta devrilen tarım aracındaki 3 kişi yaralandı

Sinan KABATEPE/ EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkarak, devrilen tarım aracında bulunan 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında, Sücüllü köyünde meydana geldi. Hüseyin Korkmaz´ın kullandığı, 'patpat' olarak bilinen tarım aracı, kontrolden çıkması sonucu devrildi. Kazada Hüseyin Korkmaz ile eşi Asiye Korkmaz ve gelinleri Fatma Korkmaz yaralandı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2021-12-16 16:04:05
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