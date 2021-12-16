Sarıoğlu, "Ülkemiz için hizmet edenlere saygı duyuyoruz"

Tüm İşçi Emeklileri Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Mustafa Sarıoğlu, 2022 asgari ücret zammından sonra açıklama yaparak emekliler için verilecek hakların en kısa zamanda açıklanmasını beklediklerini söyledi.

Tüm İşçi Emeklileri Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2022 asgari ücret zammını 4 bin 250 TL açıklamasının ardından açıklamalarda bulunarak emekliler için verilecek hakların en kısa zamanda açıklanmasını istedi. Sarıoğlu, “Ülkemizi karıştırmak isteyenlere dikkatle o fırsatı cenabı Allah’ta vermeyecek halkta vermeyecek neden. Cumhurbaşkanımız az önce açıklama yaptı. 'Asgari ücretliye 4 bin 250 TL veriyoruz' dedi. En kısa zamanda emekli abilerine de hak verecektir ben buna inanıyorum. Batı Karadeniz milletvekillerimiz ve genel başkanımız Satılmış Çalışkan ile beraber ilgili bakanlara dosyalarımızı verdik. Bazı insanlar asgari ücretliye, emekliye vermese de ortalık karışsa diye bakıyorlar. 25 sene yer altında kömür kazmış bir insan olarak söylüyorum. Bu memleketin karışmasını istemiyoruz. Karıştıranlara da göğüs gereceğiz. Biz memleketimizi, devletimizi, bayrağımızı seviyoruz. Ülkemiz için hizmet edenlere de saygı duyuyoruz. Asgari ücret açıklandı en kısa zaman da emekliler için haklar açıklanacak. İnanıyorum ve güveniyorum ki emeklilerin insan gibi yaşayabilmeleri için Cumhurbaşkanımız gerekli talimatı verecektir. Biz bu memleketi seviyoruz. 13 milyon emekliyi herkes dikkate almak durumunda ortalığı ucuz hesaplarla karıştırmak isteyenlere kimse fırsat vermeyecektir. Cumhurbaşkanımızdan emeklinin hakları için açıklama yapmasını bekliyorum” şeklinde konuştu.

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