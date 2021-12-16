Yılbaşı öncesi sahte içki şoku: 4 kişi hastanelik oldu

Zonguldak'ta bilinç bulanıklığı, görme bozuklukları sebebiyle hastaneye başvuran 4 kişiden 1'i yoğun bakıma kaldırıldı. Diğer üç kişinin tedavisi sürüyor. Hastanelik olan dört kişinin sahte içkiden zehirlendikleri iddia edildi.
Edinilen bilgiye göre dört kişi bilinç bulanıklığı, görme bozukluğu, baş dönmesi şikayetleriyle Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk tetkiklerde dört kişinin sahte içkiden zehirlendikleri iddia edildi. Hastanede tedavi altına alınanlardan birinin durumu ağırlaştı. Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan bir kişinin entübe edildiği öne sürüldü. Dört kişinin hastanedeki tedavileri sürerken polis ekipleri de olayla ilgili başlattığı çalışmasını sürdürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.