Zonguldak'ta sahte içkiden zehirlenen 4 kişi yoğun bakımda



Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)ZONGULDAK'ta önceki sahte içkiden zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye gelen 4 kişi, tedavileri sırasında durumları ağırlaşınca yoğun bakıma alındı.

Olay, önceki gün meydana geldi. Arkadaş olan B.B., A.B., A.K. ve M.Ç., iddiaya göre birlikte alkol aldı. Bir süre sonra baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, baş dönmesi, bulantı ve görme bozuklukları yaşayan 4 arkadaş, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdu. M.Ç., durumu ağırlaşınca yoğun bakıma kaldırıldı. Serviste tedavileri süren B.B., A.B. ve A.K. de bugün durumları ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. 4 kişinin de hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-12-16 22:19:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.