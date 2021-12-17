Maden ocağındaki göçükte duran kalbi, ambulansta çalıştırıldı

Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, maden ocağında meydana gelen göçükte yaralanan Ercan Kabuk'un (42) kalbi durdu. Ambulansta kalbi tekrar çalıştırılan Kabuk, hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesi sürüyor.
Kilimli ilçesine bağlı Kırat Mahallesi'ndeki şirkete ait maden ocağının tavanı, saat 10.00 sıralarında çöktü. İşçi Ercan Kabuk, göçük sırasında yaralanırken, kalbi de durdu. Mesai arkadaşlarının ocaktan çıkardığı Kabuk'a, ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Kabuk'un duran kalbi de kalp masajıyla ambulansta yeniden çalıştırıldı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Ercan Kabuk'un hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2021-12-17 11:38:18
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