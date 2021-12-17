Özdemir’in cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi

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Yakalandığı hastalık sebebiyle hayatını kaybeden Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Kozlu Şubesi Yönetiminde ve Amelebirliği Yönetim Kurulu’nda uzun yıllar görev yapan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) çalışanlarından Soner Ramazan Özdemir’in cenazesi Zonguldak’ın Sivriler Köyü’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Özdemir için çalıştığı TTK Kozlu Müessesesi’nde 1 Nolu Kuyu başında tören düzenlendi. Özdemir’in cenazesi Sivriler Köyü Türbeyanı Mahallesi’nde bulunan evinin önünde helallik alınmasını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında defnedildi.

Özdemir’in cenaze törenine; TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Genel Sekreteri Ertan Kaya, GMİS Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Kozlu Müessese Müdürü Nurettin Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, Amelebirliği Başkanı Şenol Yücel, GMİS Kozlu Şube Başkanı Muhammed Ardıç ve Şube Yönetimi, Amelebirliği Yönetim Kurulu üyeleri, GMİS’in ve Amelebirliği’nin eski yöneticileri, ailesi, yakınları, vatandaşlar ve maden işçileri katıldı.

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