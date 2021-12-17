9 yıldır taşıdığı tümör başarılı operasyonla alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

9 yıldır taşıdığı tümör başarılı operasyonla alındı

İHA

9 yıldır taşıdığı tümör başarılı operasyonla alındı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 9 yıldır şah damarında tümör bulunan, birçok hastanede ameliyatı riskli olduğu söylenen İbrahim Gemici, ilçedeki özel bir hastanede geçirdiği başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.
2012 yılında boynunda şişlik oluşan İbrahim Gemici, şifa aramak için birçok hastaneye başvurdu. Gittiği büyük şehirlerdeki hastanelerde bile hastalığına çare bulamayan Gemici, gazetelerde Kdz. Ereğli’de bulunan özel bir hastanede görev yapan Kalp ve Damar Cerrahı Doç. Dr. Ali Kemal Gür’ün aynı durumdaki bir hastayı ameliyat ederek sağlığına kavuşturduğu haberini okudu. Bunun üzerine hastaneye başvuran İbrahim Gemici, yapılan tetkiklerin ardından Doç. Dr. Gür ve ekibinin gerçekleştirdiği başarı bir operasyonla şah damarındaki tümörün alınmasıyla sağlığına kavuştu.

“Tecrübe gerektiren bir cerrahi müdahale”
Hastayı taburcu etmeden önce yattığı servis odasında son kontrollerini gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahı Doç. Dr. Gür, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Hastanın kendilerine boynundaki şişlik şikayetiyle başvurduğunu belirten Doç. Dr. Gür, “Açıkçası ben de görünce biraz şaşırdım çünkü sol tarafta mandalina büyüklüğünde ciddi bir şişkinliği vardı. Bu konuda defalarca doktora gittiğini fakat her hangi bir müdahale yapılamadığını söyledi bize. Hastamız da bizi gazetede görmüş, o şekilde bize ulaştı ve çok şükür ameliyatını yaptık. İnşallah bugün veya yarın taburcu etmeyi düşünüyoruz. Şah damarında bir tümör vardı onu çıkardık. Yaklaşık 6 buçuk santimdi bu tümör. 2 gün önce ameliyatla çıkarttık bir gün hastamızı yoğun bakımda tuttuk ertesi günde servise çıkarttık. Şu an için bir sıkıntımız yok inşallah taburcu etmeyi düşünüyoruz. Ortalama 2 saat sürdü ameliyat. Şah damarının ortasında olduğu için biraz kanamalı bir hastalıktır. O yüzden de tecrübe gerektiren bir cerrahi müdahale olduğu için çoğu doktor çok yanaşmak istemez. Özellikle kulakburunboğaz ve kalp damar cerrahisinin yapmak istemediği bir ameliyattır. Hasta da zaten bize o şikayetle geldi, yaklaşık 56 senedir İzmir, Ankara, İstanbul dolaşmış fakat cesaret edilemediği için açıkçası hasta bize geldi. Biz de ameliyatını yaptık. Bir problemimiz yok şu anda” dedi.

9 yıldır çare senedir çare arıyordu
9 yıl sonra Sağlığına kavuşan İbrahim Gemici de 2012 yılından beri bu hastalıkla uğraştığını ve birçok hastanede kendisine müdahale yapılamadığını ifade etti. Neredeyse başvurmadığı hastane kalmadığını dile getiren Gemici, “Hastalığımı öğrendiğimde Zonguldak, Düzce, Kocaeli’ye gittim ilk olarak ve hepsi böyle bir ameliyatı yapma şansımız yok dediler. Geçenlerde de burada bir haber okudum, hocamızın böyle bir ameliyatı olmuş ben inanamadım tabii. Böyle bir ameliyatı ben oralarda yapamadım burada olur mu dedim kendimce. Geldim hocam o kadar mükemmel konuştu ki benimle ben korkuyordum bu ameliyattan ama benimle konuşunca koşa koşa geldim. 20 gün oldu benim buraya başvuralı, hocam bu tümörü alırız sen hiç korkma dedi, bir filmlerine bakalım dedi. Hocam filmleri inceledi ‘seni ameliyat yapabiliriz’ dedi. Başka hastalıklarım da olduğu için diğer doktorlarda kontrollerimi yaptı. Sonra ameliyatımızı olduk, çok iyiyim şimdi. Ağrım, sızım hiçbir şeyim yok. 9 senedir çözülemeyen hastalığımı Ali Kemal hocamız sağ olsun çözdü” diye konuştu.
Gemici, tedavi süreci boyunca kendisine gösteriden ilgiden dolayı hastane yönetimi, doktorları ve hemşirelere teşekkür etti.

“İlkleri yapmanın gururunu yaşıyoruz”
Hastane Başhekimi Nevzat Çimenoğu da, Gemici’yi sağlığına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Dr. Çimenoğlu, “Doktorlarımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz. Yönetim Kurulu Başkanımız Alp Demir Zorlu’nun bize sağladığı imkanlarla biz de bunları değerlendirip daha iyi neler yapabiliriz diye çalışıyoruz. Bu bir ekip işidir. Bu ekibin başında da Doçent Doktor Ali Kemal Gür hocamız var. Hocamız da gerçekten kalp damar konusunda birçok başarılı işlere imza atıyor. Anestezi Doktorumuz Uzman Hakan Ateş hocamızın da çok büyük emeği var bu işte. Biz elimizden geleni yapmak istiyoruz. Ereğli’de ilkleri yapmak istiyoruz ve devamını da sağlamak istiyoruz. Bu hastalık çok çok nadir görülen bir hastalık. Biz aynı hastalıkla ilk hastamız geldiğinde çok şaşırmıştık, ameliyatını yapmıştık ve biz bunun duyurusunu yapmıştık. Kardeşimiz de bir gün elinde gazeteyle geldi bende de bu hastalıktan var diye, çok şaşırdık o zaman iki tane üst üste gelmesine. Bölgemizde aynı hastalığı olan vatandaşlar varsa onlara da elimizden gelen şekilde yardımcı olmak isteriz” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sözlü saldırıya uğrayan hemşireden örnek davranış Kendisine sözlü saldırıda bulunan kişiyle, hayvanlara mama yardımı yapmasını isteyerek uzlaştı
YEREL HABERLER Sözlü saldırıya uğrayan hemşireden örnek ...
Kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Çaydeğirmeni Belediyesi artizan ekmek üretimi yapacak
YEREL HABERLER Çaydeğirmeni Belediyesi artizan ekmek üretimi yapacak
Özdemir’in cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi
YEREL HABERLER Özdemir’in cenazesi gözyaşları arasında toprağa ...
İnternetten satın alınan alkolle yapılan sahte içkiyi tükettiler: 1 kişi öldü, 6 kişinin tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER İnternetten satın alınan alkolle yapılan sahte içkiyi ...
Sahte alkolden hayatını kaybetti, arkadaşlarının tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Sahte alkolden hayatını kaybetti, arkadaşlarının ...
Bir anda yere yığılarak başını çarptı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bir anda yere yığılarak başını çarptı, kaldırıldığı ...
Ayağına demir düşen tersane işçisi yaralandı
YEREL HABERLER Ayağına demir düşen tersane işçisi yaralandı
Jandarmadan 21 sürücüye 5 bin 463 lira ceza
YEREL HABERLER Jandarmadan 21 sürücüye 5 bin 463 lira ceza
Batı Karadeniz’de kuvvetli rüzgar Dalgalar mendireği aştı, tekneler limana sığındı
YEREL HABERLER Batı Karadeniz’de kuvvetli rüzgar Dalgalar mendireği ...
Yöresel değer manda yoğurdu Ankara’da yaygınlaşıyor
YEREL HABERLER Yöresel değer manda yoğurdu Ankara’da yaygınlaşıyor
Maden ocağındaki göçükte duran kalbi, ambulansta çalıştırıldı
YEREL HABERLER Maden ocağındaki göçükte duran kalbi, ambulansta ...
Özel maden ocağında göçük: 1 işçi ağır yaralı
YEREL HABERLER Özel maden ocağında göçük: 1 işçi ağır yaralı
Zonguldak'ta sahte içkiden zehirlenen 4 kişi yoğun bakımda
YEREL HABERLER Zonguldak'ta sahte içkiden zehirlenen 4 kişi yoğun ...
Yılbaşı öncesi sahte içki şoku: 4 kişi hastanelik oldu
YEREL HABERLER Yılbaşı öncesi sahte içki şoku: 4 kişi hastanelik ...
Sarıoğlu, "Ülkemiz için hizmet edenlere saygı duyuyoruz"
YEREL HABERLER Sarıoğlu, "Ülkemiz için hizmet edenlere saygı ...
Zonguldak'ta devrilen tarım aracındaki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta devrilen tarım aracındaki 3 kişi ...
Türkali-Göbü arasında heyelan paniği
YEREL HABERLER Türkali-Göbü arasında heyelan paniği
Devrilen patpatta iki kişi yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen patpatta iki kişi yaralandı
Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesinden bilim fuarı
YEREL HABERLER Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesinden bilim fuarı
E-sınav merkezi hizmet için hazır
YEREL HABERLER E-sınav merkezi hizmet için hazır
Rüzgarda hareket eden çöp konteyneri halk otobüsüne çarptı
YEREL HABERLER Rüzgarda hareket eden çöp konteyneri halk otobüsüne ...
Mağarayı su bastı, ziyarete kapatıldı
YEREL HABERLER Mağarayı su bastı, ziyarete kapatıldı
Devasa kayalar akaryakıt istasyonuna zarar verdi
YEREL HABERLER Devasa kayalar akaryakıt istasyonuna zarar verdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.