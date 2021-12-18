Zonguldak'ta sahte içkiden ölen kişi toprağa verildi

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Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta sahte içkiden zehirlendiği iddiasıyla tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybeden Mehmet Başkan (47), toprağa verildi.

Kapuz Mahallesi'nde salı günü M.Ç., A.U.K. ve kardeşi A.B. ile birlikte alkol alan Mehmet Başkan, rahatsızlandı. Baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, bulantı ve görme bozuklukları şikayetiyle Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Başkan, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Başkan'ın cenazesi, Yeşil Mahalle Yeşiltepe Camii'nde bugün öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

M.Ç., A.U.K. ve A.B.'nin yoğun bakımdaki tedavileri ise sürüyor.

Öte yandan sahte içki nedeniyle kentte 2 kişinin daha hastanelerde tedavi altında olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-12-18 14:17:41



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