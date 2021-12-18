Sahte alkolden ölen adam son yolculuğuna uğurlandı

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Zonguldak’ta sahte alkol nedeniyle hayatını kaybeden Mehmet Bülent Başkan göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre 7 arkadaş geçtiğimiz günlerde sahte alkol nedeniyle zehirlenerek Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan Mehmet Bülent Başkan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başkan için Yeşiltepe camiinde öğlen namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Başkan’ın ailesi ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kırat aile mezarlığına defin edildi.

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